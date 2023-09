Sans club depuis son départ du PSG cet été, Christophe Galtier, malgré des rumeurs ces derniers jours, ne sera pas le nouvel entraîneur de Marseille.

Après un an sur le banc du PSG, Christophe Galtier a été remercié par ses dirigeants. Malgré l’obtention du onzième titre historique de champion de France de l’histoire des Rouge & Bleu, le club de la capitale a réalisé sa pire saison depuis l’arrivée de QSI en juin 2011. Depuis son départ, malgré quelques contacts, il n’a pas retrouvé de banc. En début de semaine, son nom a été associé à Marseille, qui est à la recherche d’un coach depuis la démission de Marcelino. L’ancien coach de Saint-Etienne était intéressé par le projet, mais il ne deviendra pas le futur coach de l’OM. Le poste devrait revenir à Gennaro Gattuso.

A voir aussi : Les polémiques, son départ, Zaïre-Emery, Luis Enrique, Galtier sort du silence

Il aurait décliné la proposition

Selon les informations de l’Equipe, l’ancien coach du PSG aurait décliné la proposition de Marseille. Malgré quelques coups de fil et prise d’informations sur le projet marseillais, « preuve de son intérêt pour ce club qu’il connaît bien et qui lui est forcément cher« , lui qui est natif de Marseille et qui a joué pour l’OM, a donc décidé de ne pas accepter le poste. Le quotidien sportif explique qu’il a pris sa décision mardi midi, une décision qui lui a été très difficile. Il souhaitait se donner du temps avant de replonger. « Il ne s’agit pas d’un « non » ferme, mais les patrons de l’OM voulaient un entraîneur sur le banc dès samedi contre Monaco. Un timing qui ne lui convenait pas. » L’Equipe indique également que les dirigeants marseillais avaient même échangé avec leurs homologues parisiens dimanche pour connaître l’état d’esprit de Galtier.