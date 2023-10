Annoncé depuis quelques jours, l’ancien entraîneur du PSG, Christophe Galtier, s’est officiellement engagé dans le club qatari d’Al Duhail.

Quelques mois après son départ du PSG, Christophe Galtier va reprendre du service. En contact avec le Napoli et l’Olympique de Marseille durant l’été, le technicien français va vivre sa première expérience en dehors de l’Europe comme entraîneur principal. En effet, le coach de 57 ans a été officialisé comme nouveau coach d’Al-Duhail.

Galtier remplace Hernan Crespo

Si la durée du contrat de Christophe Galtier n’a pas été précisée, l’ancien coach des Rouge & Bleu prend la succession d’Hernan Crespo et aura pour objectif de conserver le titre de champion (4e du classement actuellement). Le club de Doha est aussi engagé en Ligue des champions asiatique et affrontera le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo mardi prochain en phase de groupes. Mais avant cela, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne dirigera son premier match en championnat ce samedi face à Al Gharafa. Dans son effectif, Christophe Galtier retrouvera deux anciens de Ligue 1 : Isaac Lihadji, son ancien joueur au LOSC, et Ibrahima Diallo. Il entraînera également l’ancienne star de Liverpool, Philippe Coutinho.