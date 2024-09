L’ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot, devrait s’engager avec Marseille dans les prochains heures. Une signature qui a fait sortir de ses gonds l’éditorialiste Daniel Riolo.

Retour vers le passé : Grand talent du centre de formation du PSG, le jeune Adrien Rabiot réussi à se faire une place centrale au sein de l’équipe première du club de la capitale. Alors qu’il brille, le joueur se met en conflit avec ses dirigeants et provoque une fin tumultueuse avec les Rouge & Bleu. Mis à l’écart en 2019 pour avoir refusé de prolonger son contrat, son départ (libre) se fait dans un climat tendu, marqué par des désaccords avec la direction et un manque de communication, laissant une grande amertume chez les supporters vis à vis du titi.

Après une expérience plutôt aboutie à la Juventus, qu’il vient également de quitter libre, le Français va à la surprise générale, s’engager avec l’Olympique de Marseille. Ce dimanche, le club phocéen expliquait avoir trouvé un accord de principe avec l’international français pour un contrat de deux ans. Selon L’Equipe, son historique au sein du PSG n’a pas été un grand enjeu lors des négociations. Un cadre du club phocéen expliquant même qu’Adrien Rabiot « a toujours aimé l’OM quand il était enfant, son cœur penchait pour Marseille lors des Classiques qu’il regardait petit. » Il doit passer sa visite médicale ce lundi avant de devenir officiellement un joueur de Marseille.

Un transfert surprise qui fait réagir, notamment l’éditorialiste star de RMC, Daniel Riolo, qui n’a pas hésité à dézinguer l’ex-parisien dans l’After Foot : « La signature de Rabiot à l’OM ? Les temps changent énormément. Pour les jeunes qui regardent le foot aujourd’hui, ce n’est plus un sujet, ils s’en foutent royalement. Pour les banderoles anti-Rabiot au Parc des Princes ? Oui, ils vont le faire, mais au fond, ils s’en foutent. Les Marseillais vont l’accueillir les bras ouverts, le foot a changé ! Les gens n’en ont plus rien à cirer de ces choses-là. Ils avalent tout. Tu fais une vidéo sympa et c’est terminé. Ces valeurs-là n’existent plus dans le foot d’aujourd’hui, on est dominés par les footix. » Une déclaration visant essentiellement le public, mais Daniel Riolo ne s’est pas arrêté là et s’en est pris personnellement au joueur.

« Personne n’en voulait en Europe »

« Je ne vais pas me rouler par terre parce qu’ils prennent Rabiot. Il vient surtout parce que personne n’en veut. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot vient à l’OM, attention quand même. Personne n’en voulait en Europe, il baisse la moitié de son salaire. Pour moi, quand il rejoint la Juventus après son départ du PSG, ça correspond aux pires années de ce club ! C’est un milieu de terrain qui a très peu de qualités, à part des qualités techniques. S’il réussit en Ligue 1, c’est parce que la Ligue 1 lui réussira peut-être en terme de rythme, mais il ne met aucun rythme dans ses matchs. Que ce soit avec l’équipe de France ou à la Juventus avec Allegri, qui avait un style ultra défensif, dans lequel il a pu s’épanouir, j’attends de voir dans « le style De Zerbi« . Il a pu s’y préparer et peut-être que sa technique sera peut-être importante pour la préparation des actions. Pour le reste, je n’ai jamais été fan du joueur. J’ai arrêté d’être fan de lui après le PSG-Barça en 2017 (4-0), qui est le meilleur match de sa carrière.«