Alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, une ancienne gloire du PSG devrait bouger. En effet, Angel Di Maria pourrait tourner un chapitre de sa carrière et quitter l’Europe afin de rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami.

Angel Di Maria a passé sept saisons au Paris Saint-Germain dont une aux côtés de Lionel Messi. Les deux Argentins pourraient se retrouver sous les mêmes couleurs à l’Inter Miami. En effet, selon les dernières informations d’ESPN, la franchise floridienne ferait d’El Fideo sa priorité pour le prochain mercato. A 36 ans, l’ancien joueur du PSG avait pour but de rentrer en Argentine, un retour rendu compliqué par un contexte sécuritaire extra-sportif compliqué. En ce sens, Angel Di Maria pourrait entamer ce nouveau chapitre de fin de carrière à Miami, accompagné de Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets. A ce sujet, le coach Tata Martino s’est exprimé : « Il n’y a rien qui a été officiellement reçu du directeur sportif concernant Ángel. Ici, la ligue a certaines restrictions économiques, certaines limites, et nous les respectons bien dans le cadre de cette règle. Mais aujourd’hui, je ne vois aucun type d’embauche comme réalisable, surtout sur des joueurs aussi exceptionnels. Il est également vrai que la fenêtre des transferts ici est fermée, elle n’ouvre qu’à la mi-juillet et nous devons voir ce qui peut être fait quand ce moment viendra. L’Inter Miami est ouvert au marché des transferts, il y a toujours des possibilités de continuer à s’améliorer. Nous verrons le moment venu quelles sont les possibilités dont nous disposons« , a-t-il déclaré sur les ondes de la radio paraguayenne Monumental AM 1080.

En sécurité à Rosario ?

La branche argentine d’ESPN évoque elle un accord d’ores et déjà ficelé entre Angel Di Maria et l’Inter Miami autour d’un futur contrat. Cependant, l’Argentin pourrait revêtir le maillot de Rosario Central, son club formateur, avant de terminer sa carrière en Floride. En effet, toujours selon ESPN Argentina, une offensive du club argentin n’est pas à exclure, lui qui tente de promettre à Angel Di Maria des garanties sur le plan sécuritaire, après des menaces reçues de cartels de drogue de la ville de Rosario contre sa famille en cas de retour aux sources. Ces dernières sont discutées entre Rosario Central, et les forces de l’ordre du pays. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du PSG devrait rejoindre l’Inter Miami cet été, ou au plus tard au mois de janvier 2025, en témoigne le futur déménagement de sa femme et ses enfants de Lisbonne à Miami, évoqué par le quotidien portugais A Bola, qui souligne également qu’Angel Di Maria devrait lui s’installer seul à Buenos Aires, à 300km de Rosario, en cas de pige de 6 mois avec son club formateur.