Anciens du PSG : Eric Junior Dina Ebimbe ne fera finalement pas son retour en Ligue 1

Alors que le transfert semblait en bonne voie, Eric Junior Dina Ebimbe ne devrait pas bouger des rangs de l’Eintracht Francfort. Le titi parisien était sur le point de faire son retour en Ligue 1 et rejoindre l’AS Monaco. Explications.

Ces dernières heures, le prêt d’Eric Junior Ebimbe de l’Eintracht Francfort à l’AS Monaco était annoncé ficelé. En manque de temps de jeu avec l’actuel troisième de Bundesliga (11 matchs TCC pour 2 buts et 2 PD), le titi parisien était donc sur le point de retrouver une place importante dans un vestiaire, au moins jusqu’à la fin de la saison. C’est en tous cas ce qu’affirmaient nos confrères de Foot Mercato ce lundi. Au lendemain de cette information, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, annonce la fin du dossier. En effet, l’ancien du PSG (2012 à 2023) aurait passé une visite médicale sur le Rocher non concluante. Le club de la principauté avait besoin d’un joueur opérationnel immédiatement, mais un problème au mollet d’Eric Junior Dina Ebimbe a été décelé. Le joueur rentre à Francfort, et devrait y finir la saison, sauf si un autre dossier s’ouvre pour lui.

Pour rappel, l’avenir du joueur de 24 ans et sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2027 est à surveiller du coin de l’œil pour le PSG qui avait, en 2023, inclus un pourcentage à la revente, et devrait toucher en plus des indemnités de formation en cas de transfert.