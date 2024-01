Anciens du PSG : La nouvelle mésaventure d’Ezequiel Lavezzi

Au PSG entre 2012 et 2016, Ezequiel Lavezzi a pris sa retraite sportive à la fin de l’année 2019. Depuis, l’ex-international argentin enchaîne les déboires, et un nouvel épisode aujourd’hui vient entacher le quotidien du jeune retraité.

Après le dernier épisode en date qui s’est déroulé en Uruguay à l’occasion duquel Ezequiel Lavezzi a été hospitalisé pour une blessure à l’abdomen dans des conditions qui restent floues, l’ancien du PSG est de nouveau hospitalisé aujourd’hui. En effet, selon nos confrères de L’Equipe, l’Argentin « traverse une période difficile et a cette fois été admis dans un établissement spécialisé en psychiatrie et santé mentale à Buenos Aires« . Une hospitalisation réalisée avec le consentement d’Ezequiel Lavezzi, à l’image des échanges par message entre lui et un de ses proches, dévoilés par le journaliste argentin Matias Vazquez : « C’est dur. Mais il faut que je le fasse, que je réoriente ma vie, mes habitudes. Et tout cela, je dois le faire pour mon fils. J’avais dépassé les limites. J’ai essayé de me ‘nettoyer’ seul dans la maison de Pilar (localité située en banlieue nord de Buenos Aires ; NDLR), mais je n’ai pas pu. Il n’y avait pas d’autre choix que de venir ici (la clinique ; NDLR)« . Toujours selon Matias Vazquez, sur le plateau de la chaîne argentine El Trece, la principale addiction dont souffre Ezequiel Lavezzi est l’alcool.

Si certains médias locaux évoquent la piste de l’overdose pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, cela a été réfuté par le fils du principal intéressé, Tomas, 18 ans : « Mon père va bien et est en traitement, arrêtez d’inventer des choses. Il ne souffre d’aucune overdose ni de rien de ce qui est dit« , a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le journaliste argentin Matias Vazquez a dévoilé d’autres messages écris par Ezequiel Lavezzi à son proche, notamment sur le traitement médiatique de ses déboires : « Les médias sont une m…. D’abord, ils ont dit que je m’étais fait poignarder à Punta del Este et ensuite l’overdose…« . Le même journaliste a dévoilé que l’ancien de l’Albiceleste aurait entamé un traitement « fin novembre, début décembre« .