Anciens du PSG : Neymar va sortir du silence !

Une parole qui se fait rare parmi les anciennes gloires du PSG, Neymar va sortir du silence. Dans la cadre de l’attribution de la Coupe du Monde 2034 à l’Arabie Saoudite, le Brésilien a accordé de son temps à nos confrères d’RMC Sport.

Neymar a accordé son premier entretien à la presse française depuis son départ du PSG il y a un an et demi. En effet, le Brésilien a échangé avec Marion Bartoli pour l’émission Bartoli Time sur les ondes d’RMC. L’occasion pour l’ancien numéro 10 parisien d’évoquer son envie de participer à la Coupe du Monde 2026 : « Évidemment que la Coupe du Monde est le but pour tous les joueurs. Je l’ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club« . Sur son site officiel, RMC détaille : « De ses années dorées au PSG à son nouveau défi en Arabie saoudite, le Brésilien revient sur les moments forts de sa carrière : de Paris à Riyad, en passant par sa blessure, son départ du club parisien, ou encore ses ambitions futures en Seleção avec la Coupe du Monde 2026 …« , l’entretien sera à découvrir en intégralité ce dimanche 15 décembre sur les ondes d’RMC.