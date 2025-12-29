Anciens du PSG : Pourquoi la retraite d’Edinson Cavani est annoncée ?

Depuis quelques heures, une nouvelle fait parler la planète football et particulièrement la communauté sud-américaine et certains supporters du PSG : Edinson Cavani aurait annoncé la fin de sa carrière. Entre émotion et nostalgie pour l’ancien meilleur buteur du club, la nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Le nom d’Edinson Cavani reste gravé dans l’histoire du PSG. Avec 200 buts inscrits sous la tunique Rouge & Bleu, l’Uruguayen conserve une place à part dans le cœur des fans parisiens. Alors, quand une rumeur annonce sa retraite à l’âge de 38 ans, l’emballement est immédiat. Cette information, devenue virale ce week-end, s’appuie sur des publications largement relayées sur X (anciennement Twitter) et Instagram, affirmant que l’actuel attaquant de Boca Juniors aurait décidé de dire stop.

Un canular lié au « Día de los Inocentes » en Amérique latine

En réalité, cette annonce massivement partagée n’est rien d’autre qu’une « fake news » saisonnière. La date du 28 décembre correspond en effet au Día de los Inocentes en Espagne et dans plusieurs pays d’Amérique latine, l’équivalent de notre 1er avril. À cette occasion, de nombreux médias et comptes influents diffusent des informations parodiques. La prétendue retraite du numéro 10 de Boca Juniors a été l’un des canulars les plus partagés de l’année, piégeant des milliers d’internautes, y compris en France.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: EDINSON CAVANI HAS RETIRED FROM FOOTBALL AT THE AGE OF 38. 🇺🇾



🗣️ Cavani: "THANK YOU VERY MUCH, FOOTBALL!!!



You shaped me, challenged me, taught me to get back up when I fell, and to value every step of the journey. You allowed me to fulfil dreams that, as… pic.twitter.com/q3gopRcJJS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2025 X : @DeadlineDayLive

Si Edinson Cavani a effectivement mis un terme à sa carrière internationale avec la Céleste en mai 2024, il demeure sous contrat avec le club argentin de Boca Juniors. À 38 ans, El Matador continue d’évoluer dans le championnat argentin, loin de la retraite définitive annoncée par les réseaux sociaux. Pour les supporters du PSG qui espéraient un dernier hommage ou craignaient la fin de son épopée, le rendez-vous est donc repoussé : l’un des plus grands attaquants de l’ère QSI est bel et bien toujours un joueur professionnel.