Edinson Cavani, ancien joueur du PSG actuellement à Boca Juniors, a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale avec l’Uruguay après 14 ans sous le maillot de la Celeste.

À 37 ans, Edinson Cavani joue encore au football. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) porte actuellement les couleurs du club argentin de Boca Juniors. Après ses sept ans au PSG, El Matador a rejoint – libre de tout contrat – Manchester United. Il restera deux ans en Angleterre avant de signer pour Valence. En Espagne, il ne restera qu’un an avant donc de rejoindre Boca Juniors.

138 sélections et 58 buts avec l’Uruguay

Pilier de la sélection d’Uruguay, Edinson Cavani a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. L’ancien du PSG a en effet posté un message sur ses réseaux sociaux pour officialiser le fait qu’il ne portera plus le maillot de la Céleste. Il ne participera donc pas à la Copa America cet été. « Ma chère Céleste. Je veux juste vous remercier pour tous les enseignements que vous m’avez fait vivre dans ce processus. Je ne vais pas m’étendre. Aujourd’hui, ce ne sont que quelques mots mais avec des sentiments profonds. Merci à chacune des personnes qui ont fait partie de cette aventure pendant tant d’années. J’ai été et je serai toujours béni d’avoir porté ce maillot pour représenter ce que j’aime le plus au monde, mon pays. J’ai mille choses à dire, à raconter et à me rappeler, mais aujourd’hui, je veux me consacrer à cette nouvelle étape de ma carrière et donner tout ce que j’ai à donner. Aujourd’hui, je décide de me retirer, mais je vous suivrai toujours le cœur battant, comme je l’ai fait lorsque j’entrais sur le terrain. J’embrasse tous les miens. En avant la Céleste ! Edi. » Edinson Cavani a porté 138 fois le maillot de l’Uruguay pour 58 buts, deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection uruguayenne derrière Luis Suarez (68). Il a également remporté la Copa America en 2011.