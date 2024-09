Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Sergio Rico est annoncé du côté du Qatar. Dans l’attente de la signature d’un contrat, le gardien de but espagnol est devenu papa ce mardi 24 septembre.

Depuis son grave accident, Sergio Rico a retrouvé la forme et quelques séances d’entraînement avec le PSG. Entre temps, la fin de son contrat est arrivé, et depuis, le gardien de but espagnol reste à la recherche d’un nouveau challenge. Selon les derniers échos de la presse, l’ancien parisien serait en discussion avancée avec le club qatari d’Al-Gharafa. Le média espagnol Relevo indique que dans les prochaines heures, le Sévillan devrait prendre la direction du Golfe afin d’avancer pour la signature de son contrat. Dans l’attente de celle-ci, Sergio Rico est devenu papa d’une petite fille répondant au nom de Carla. En effet, la nouvelle a été annoncée par sa compagne, Alba Silva, sur son compte Instagram : « Et la lumière de nos vies est née. Bienvenue au monde Carla Rico Silva« .

Un post Instagram commenté par le PSG, qui a présenté ses félicitations à son ancien gardien de but, à l’instar de Marco Verratti, ou encore Alexandre Letellier.