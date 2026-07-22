Kimpembe

Anciens – Fin de l’aventure au Qatar SC pour Presnel Kimpembe

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 juillet 2026

Après 20 ans au PSG, Presnel Kimpembe avait rejoint le Qatar SC l’été dernier. Seulement un an après son arrivée, le titi quitte déjà le club qatari.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est resté pendant vingt ans au sein du club de la capitale. Après 241 matches (trois buts, deux passes décisives) avec son club formateur, et deux saisons pratiquement sans jouer en raison d’une rupture du tendon d’Achille, le titi parisien avait quitté le PSG lors du mercato estival 2025. Il avait rejoint le championnat qatari au sein du Qatar SC

Presnel Kimpembe : « Mon coeur, il est parisien »
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Seulement onze matches joués

Un an seulement après son arrivée en provenance du PSG, Presnel Kimpembe quitte déjà le club qatari. Le Qatar SC a en effet confirmé son départ, lui qui arrivait en fin de contrat. En une saison, Presko aura joué onze matches avec le sixième de la dernière Qatar Stars League. Libre de tout contrat, le défenseur central (30 ans) peut désormais choisir son futur club pour poursuivre sa carrière. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 juillet 2026

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