Anciens – Giacomini et l’un des plus beaux moments de sa vie en signant au PSG

Le PSG possède le meilleur centre de formation de France, et l’un des meilleurs au monde. Chaque année, plusieurs joueurs arrivent à atteindre le niveau professionnel que ce soit au sein des Rouge & Bleu ou un peu partout en Europe. Comme chaque semaine, le PSG retrouve un ancien titi pour évoquer ses années parisiennes et son actualité. Cette semaine, il s’agit d’Alexis Giacomini qui a signé son premier contrat professionnel avec Nancy récemment.

Sa signature au PSG

« Oh que oui ! Assurément l’un des plus beaux moments de ma vie. Le club de Bayonne où j’évoluais avait un partenariat avec l’Athletic Bilbao. Nous étions allés nous y entraîner. Mon rêve était d’intégrer son Centre de Formation, car mon jeu collait parfaitement avec le football espagnol. Malheureusement, ce club n’a jamais bougé les choses pour nous solliciter mes partenaires et moi-même. Pourtant, plusieurs d’entre nous ont par la suite intégré des centres de formation réputés, dont Paris. J’ai opté pour le Paris Saint-Germain car c’est le premier club à m’avoir formulé une proposition concrète, aussi simple que cela. Ce ne fut pas si facile à accepter pour ma mère, car c’est la première fois que je quittais le cocon familial. En plus j’étais son petit dernier, mais le premier parti ! Avec le temps, mes proches s’y sont faits car ils ont compris qu’il s’agissait de ma plus grande passion et que pour réussir dans ce milieu il fallait réaliser certaines concessions. Je n’ai aucun regret, car le club a tout fait pour faciliter mon intégration.«

S’entraîner avec les pros

« L’effet ‘waouh’ dure trois secondes, car on rentre très rapidement dans le vif du sujet. Quand on est sur le terrain, on comprend qu’on n’est plus l’enfant devant la télévision, mais bel et bien un coéquipier de tous ces très grands joueurs. Il faut donc se donner à fond dès le premier appel, dès la première passe, dès le premier tir, afin de répondre à la confiance du staff qui nous offre cette opportunité. Si on veut y retourner le plus souvent possible, il ne faut pas tergiverser. Les doyens des Titis comme Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe avaient parfaitement joué leur rôle pour faciliter mon intégration. »

La réussite des titis

« Pas du tout surpris ! Au contraire, c’est la confirmation des très bons résultats que nous avons obtenus tous ensemble. Le niveau de jeu était très relevé à l’entraînement. Honnêtement, ça se rapprochait déjà de la Ligue 1. C’était très bien pour nous faire progresser. Quand nous étions petits, on nous disait souvent que le pourcentage de chance de signer un contrat professionnel était infime. Pour notre génération, il suffit de regarder la feuille de match contre Chelsea lors de la finale de l’UEFA Youth League pour s’apercevoir qu’ils ont tous signé pro ! Avec des joueurs comme Descamps, Augustin, Georgen, Bernède, Edouard, Ikoné, Nkunku, Ballo Touré et consorts, on pouvait voyager tranquille !«