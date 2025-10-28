Anciens – Grzegorz Krychowiak prend sa retraite à 35 ans

Grzegorz Krychowiak a passé trois ans au PSG. L’international polonais vient d’annoncer la fin de sa carrière après 16 ans en tant que joueur professionnel.

Lors du mercato estival 2016, le PSG s’offre les services de Grzegorz Krychowiak pour presque 28 millions d’euros. À Paris, il retrouve son ancien entraîneur du FC Séville, Unai Emery. Mais son aventure à Paris va être un échec, lui qui ne jouera que 19 matches lors de la première saison. Le milieu de terrain qui avait signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, sera prêté à West Bromwich Albion puis au Lokomotiv Moscou avant de définitivement rejoindre le club russe durant l’été 2019.

13 clubs dans sa carrière

Après des passages à Krasnodar, à l’AEK Athènes, à Al-Shabab, Abha Club et à l’Anorthosis Famagouste, l’ancien joueur du PSG a annoncé sur ses réseaux sociaux sa retraite après 16 ans chez les professionnels. « C’est l’heure de relever de nouveaux défis. Je suis un footballeur accompli, je n’ai aucun regret et je ne changerais rien. J’accepte ma carrière telle qu’elle était : avec des moments pleins de joie et de réussite, mais aussi avec les moments difficiles qui m’ont beaucoup appris », explique notamment l’international polonais dans sa publication.