Anciens – Hugo Ekitike revient sur son passage au PSG

Après une expérience ratée au PSG, Hugo Ekitike revit du côté de l’Eintracht Francfort. Dans un entretien à L’Equipe, l’attaquant français est revenu sur son passage dans la capitale française.

Après un passage manqué au PSG (2022-2024), Hugo Ekitike a réussi à se faire un nom du côté de l’Eintracht Francfort, en Bundesliga. Avec 18 buts et 6 passes décisives, l’attaquant de 22 ans est le quatrième joueur français le plus décisif en Europe derrière Kylian Mbappé (28 buts / 5 passes), Ousmane Dembélé (26/6) et Bradley Barcola (17/11). Dans un entretien à L’Equipe, l’ancien Rémois s’est exprimé sur sa courte aventure chez les Rouge & Bleu.

Avait-il le niveau pour évoluer au PSG à l’époque du trio Messi-Neymar-Mbappé ?

« J’ai toujours senti que j’avais le niveau. Mais il y avait un contexte. J’arrive dans la dernière année de Messi et de Neymar. Va les faire sortir… tu ne peux pas. Ils doivent jouer, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Toi, t’es derrière, tu essayes de gratter du temps. Deux minutes, quinze minutes, deux matches sur le banc puis soixante minutes… Il n’y a pas de mensonge dans le foot. Il n’y a que la continuité qui te fait devenir un joueur qui peut compter. Je ne vais jamais dire que j’ai tout bien fait. J’aurais pu faire mieux, c’est la vérité, mais on ne m’a pas aidé à ce que je fasse mieux. On ne m’a pas donné de la confiance. Même pendant les entraînements, même à travers des discussions… On n’a jamais vraiment pris le temps de discuter avec moi pour pouvoir m’aider. Je me suis retrouvé dans une situation où j’ai été obligé de me débrouiller. Même en match, il fallait réfléchir à ma manière de me déplacer pour ne pas gêner tel ou tel joueur pour que l’équipe fonctionne. Tout ça, mélangé à une confiance qui n’était pas au maximum, avec un football différent… Ça fait beaucoup d’informations qui ont fait que ça n’a pas marché. Mais j’ai beaucoup appris. »

L’importance de l’apprentissage

« Oui bien sûr. Et regardez ce qu’il se passe aujourd’hui. Quand je vois Brad (Barcola), je savais qu’il était capable de faire ça. Mais naturellement, je me dis que si j’étais arrivé dans ce contexte-là, avec du temps… C’est pareil pour Désiré (Doué). Vous vous souvenez quand il est arrivé ? Il a de la continuité désormais, il joue, le coach (Luis Enrique) lui fait confiance. Cela donne des supers joueurs. Paris a une super équipe aujourd’hui. »

A-t-il appris aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé ?

« Ce sont des joueurs uniques. Personne ne joue et ne jouera comme eux. J’ai beaucoup appris en les regardant sur certains petits gestes ou le jeu sans ballon. L’appel, le contre-appel… Sur ce dernier point, ce que faisait Kylian m’a vraiment marqué. C’était impressionnant et en voyant ça, je me suis dit que c’était vraiment ce niveau-là que je voulais atteindre. »

Le sentiment d’avoir perdu son temps au PSG ?

« Pas du tout. Je me suis entraîné au quotidien avec les meilleurs joueurs du monde. J’aurais été le plus bête des joueurs, le plus bête des êtres humains si je n’avais pas appris. »

En quoi, aujourd’hui, est-il un joueur différent de celui du PSG ?

« Je suis un joueur différent parce que je joue. Déjà 50 matches avec Francfort. J’ai perdu, j’ai gagné, j’ai marqué, j’ai loupé : et ça t’apprend en fait. »