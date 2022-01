Perçu comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG lorsqu’il y était encore, Kays Ruiz a décidé, l’été dernier, de faire son retour du côté du FC Barcelone. Le Franco-Marocain avait, en effet, quitté la Catalogne direction Paris à l’âge de 14 ans suite à la condamnation du club culé dans le cadre de transferts de joueurs mineurs.

Et revoilà Kays Ruiz, après son départ du PSG dans l’indifférence générale au cours du dernier mercato estival, le meneur de jeu ne convainc pas non plus en terre catalane. En effet, Sport nous relate ce jour la longue descente aux enfers du joueur de 19 ans, lui qui ne joue quasiment pas avec l’équipe B du FC Barcelone. C’est simple, depuis le début de l’exercice en cours, Kays Ruiz a disputé moins de 80 minutes avec la Masia. Pire, outre ce temps de jeu famélique, son comportement en interne déplairait fortement et les Blaugranas songeraient, dès ce mois de janvier, à se séparer de leur élément. Sport parle même d’une rupture de contrat si aucun point de chute concret ne se propose d’ici à la fin du mercato hivernal. Une situation plus que délicate pour un milieu de terrain qui, il n’y a pas si longtemps de cela, évoluait au sein de l’élite hexagonale avec le PSG…