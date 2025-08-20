Anciens – Kevin Trapp retrouve la Ligue 1

Six ans après son départ du PSG, Kevin Trapp retrouve la Ligue 1 et Paris. L’Allemand s’est engagé chez le promu, le Paris FC.

Passé par le PSG entre 2015 et 2018, Kevin Trapp va retrouver le championnat de France cette saison. Présent à l’Eintracht Francfort depuis 2018, l’Allemand de 35 ans a paraphé un contrat de trois ans chez l’autre club parisien, le Paris FC. Une nouvelle officialisée ce mardi soir. « Le gardien international allemand Kevin Trapp, ancien pensionnaire de Ligue 1 avec 91 matchs à son actif, rejoint le Paris FC jusqu’en 2028. Bon retour dans la capitale. » Chez le promu, l’international allemand sera en concurrence avec le jeune gardien Obed Nkambadio (22 ans). Après les signatures d’Otavio (17M€), Nhoa Sangui (9,5M€), Moses Simon (7M€), Thibault de Smet (1,5M€) et Willem Geubbels (9M€), le Paris FC continue son recrutement ambitieux pour cette saison 2025-2026 de Ligue 1.

𝑾𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏 𝑲𝒆𝒗𝒊𝒏 👋 🇩🇪



Le gardien international allemand Kevin Trapp, ancien pensionnaire de Ligue 1 avec 91 matchs à son actif, rejoint le Paris FC jusqu’en 2028 🤩



Bon retour dans la capitale 👊



🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/5a7mx6PaSb — Paris FC (@ParisFC) August 19, 2025