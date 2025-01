Anciens – Keylor Navas rebondit en Argentine

Sans club depuis son départ du PSG l’été dernier, Keylor Navas a enfin retrouvé une équipe. Le portier costaricien (38 ans) s’est engagé avec Newell’s Old Boys.

Après cinq ans au PSG (2019-2024), entrecoupés d’un prêt de six mois (janvier-juin 2023) à Nottingham Forest, Keylor Navas a quitté le club de la capitale. Le portier costaricien, malgré plusieurs sollicitations, n’avait pas encore trouvé de nouvelle équipe, qui pourrait être la dernière de sa riche et longue carrière.

A voir aussi : Officiel – Keylor Navas annonce son départ du PSG

Il quitte l’Europe quinze ans après l’avoir rejoint

Annoncé dans le viseur de certains clubs européens et sud-américains, l’ancien du Real Madrid va quitter l’Europe quinze après l’avoir rejoint à Albacete en Espagne. L’international costaricien s’est en effet engagé avec le club argentin des Newell’s Old Boys. Dans l’annonce de son arrivée, l’équipe sud-américaine ne précise pas la durée du contrat de l’ancien du PSG. En quinze ans en Europe, il aura remporté de nombreux trophées, notamment trois Ligues des champions avec le Real Madrid, et aura été parmi les meilleurs gardiens du monde de nombreuses années. Arrivé au PSG en 2019, Keylor Navas aura joué 114 matches avec la tunique Rouge & Bleu et remporté neuf trophées.