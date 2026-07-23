Anciens – Kimpembe devrait rester au Qatar, nouvelle aventure pour Gharbi

Un an seulement après son arrivée au Qatar SC, Presnel Kimpembe doit se trouver un nouveau point de chute. Mais l’ancien Parisien devrait rester au Qatar. De son côté, l’ancien Titi, Ismaël Gharbi, va vivre une nouvelle aventure en Espagne.

Un an et puis s’en va. Arrivé l’été dernier au Qatar SC, Presnel Kimpembe doit déjà se trouver un nouveau club. Après deux saisons quasi blanches en raison d’une rupture du tendon d’Achille, l’ancien défenseur du PSG avait pu rejoindre le Qatar SC, l’été dernier, afin de relancer sa carrière. Après une saison disputée et 11 matchs joués, le joueur de 30 ans est arrivé en fin de contrat et doit désormais se trouver un nouveau point de chute.

Gharbi prêté au CD Leganés

Selon les informations de L’Équipe, Presnel Kimpembe devrait rester au Qatar. En effet, l’ancien Titi devrait s’engager avec Al-Kharitiyath, club de deuxième division. Il y retrouverait un ancien Parisien, Kaïs Najeh (23 ans), présent au Qatar depuis 2022. « La ligue qatarienne souhaite développer également sa Deuxième Division autour d’un nouveau projet concentré sur des talents émergents, accompagnés de quelques joueurs d’expérience, afin de faire progresser le football local », explique le quotidien sportif.

Par ailleurs, un autre Titi va découvrir une nouvelle aventure. Ancien talent du centre de formation des Rouge & Bleu, Ismaël Gharbi évolue au SC Braga depuis 2024. Après un prêt au FC Augsbourg lors de la saison 2025-2026, l’international tunisien va désormais évoluer en Espagne. En effet, le club portugais a décidé de prêter l’ailier de 22 ans au CD Leganés, pensionnaire de la deuxième division espagnole. Ce prêt est assorti d’une option d’achat.

😎 Me encanta este nuevo cromo.



🤍💙 Del Mundial, a Leganés. pic.twitter.com/lrhBBtfUN7 — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 23, 2026