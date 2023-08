Passé par la case PSG entre 2015 et 2021, Kays Ruiz-Atil se retrouve de nouveau sans club. L’AJ Auxerre a, en effet, annoncé la résiliation de son contrat via un communiqué officiel ce jour.

Il était perçu comme l’un des plus grands talents du centre de formation rouge et bleu. Ce joueur, c’est Kays Ruiz-Atil. Débarqué en provenance du FC Barcelone en 2015 à l’âge de 14 ans, le milieu de terrain a pu grappiller quelques minutes de jeu lors de la saison 2020-2021. Mais face à sa volonté de ne pas prolonger, celui-ci a donc fait son retour à la Masia avant d’être renvoyé. Une pige à l’AJ Auxerre plus tard, avec qui il n’a porté la tunique qu’à une seule reprise, il est désormais libre comme l’air puisque son contrat vient d’être résilié.

À voir aussi : Le PSG va présenter ses nouvelles recrues au Parc des Princes ce samedi

ℹ️ Communiqué du club 🏟️



L’AJ Auxerre a officiellement résilié le contrat le liant à Kays Ruiz-Atil. Plus d’infos 👉 https://t.co/ocKKqitX6p#TeamAJA pic.twitter.com/Y9lEW2FMZf — AJ Auxerre (@AJA) August 24, 2023

Kays Ruiz-Atil apporte sa version des faits

C’est le pensionnaire de Ligue 2 qui a annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué officiel. L’AJ Auxerre n’apporte toutefois aucun élément d’explication sur cette rupture de contrat. Une rupture de contrat rétroactive du reste puisqu’elle prend effet au 12 juillet dernier. Le principal intéressé a néanmoins souhaité préciser que ce départ serait uniquement de son fait. « C’est moi qui ai résilié mon contrat qui me liait au club, a-t-il exposé sur Instagram. Ensuite, plusieurs faits qui se sont déroulés la saison passée m’ont poussé à prendre cette décision de ne pas poursuivre au club. »

À voir aussi : Franck Haise affiche ses ambitions avant PSG – RC Lens