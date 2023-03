Mathieu Bodmer a porté la tunique du PSG durant trois saisons (2010-2013). L’ancien lyonnais, aujourd’hui consultant, a d’ailleurs raconté une anecdote assez touchante concernant son coach de l’époque, Carlo Ancelotti.

On le sait, Mathieu Bodmer, qui a évolué à peu près à tous les postes en rouge et bleu, a entretenu une relation privilégiée avec Carlo Ancelotti. Ce dernier avait notamment loué les qualités du milieu de terrain, voulant faire de lui son regista dans l’entrejeu. Un poste que le joueur n’a pas su conserver. Néanmoins, Mathieu Bodmer garde un souvenir impérissable de l’actuel entraîneur du Real Madrid.

« C’est un grand coach et un grand homme »

Une véritable admiration que le principal intéressé n’a nullement caché lors d’un entretien accordé à Masterclass. Durant cette même interview, Mathieu Bodmer a délivré une anecdote plutôt touchante, révélant la simplicité dont peu faire preuve Carlo Ancelotti. « C’est un grand coach, et un grand homme surtout. Il prend soin de toi, pense à ta famille… Quand on était en stage à New-York, les dates tombaient au moment où je devais emmener mes parents à New-York justement. Un soir, on était dans l’hôtel avec l’équipe, on mangeait, et mes parents étaient en bas. Mon père me dit ‘descends’, je demande au coach si je peux aller les voir juste 10 minutes. Il me dit ‘bah non, fais-les monter’… Il les a fait manger à côté de lui, a parlé tout le repas avec mon père. Je pense que c’était le meilleur moment de la vie de mon père, et qu’il préfère Ancelotti à moi maintenant (rire). Il ne l’a pas fait parce que c’était le père de qui que ce soit, mais parce qu’il aime le relationnel. C’était classe de sa part, encore une fois. »