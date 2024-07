Depuis la fin de son aventure à l’Olympique Lyonnais à l’été 2023, l’ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc, va vivre une nouvelle expérience en Arabie saoudite.

Après une expérience mitigée à l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc avait quitté prématurément son poste au début de la saison 2023-2024. À la recherche d’un nouveau projet depuis quelques mois, l’ancien coach du PSG reprend officiellement du service.

Une nouvelle aventure pour Laurent Blanc

En effet, le club d’Arabie saoudite, Al-Ittihad, a officialisé l’arrivée du champion du Monde 1998. Le 5e de la dernière édition de la Saudi Pro League était à la recherche d’un nouveau coach depuis le limogeage de Marcelo Gallardo début juillet. Et après les échecs menant aux pistes Christophe Galtier et Stefano Pioli, Al-Ittihad a choisi l’option Laurent Blanc, même si la durée du contrat n’a pas été précisée par le club saoudien. L’ex-sélectionneur du PSG (2013-2016) aura l’occasion de diriger les Français N’Golo Kanté et Karim Benzema. S’il vivra sa première aventure en Arabie saoudite, le coach de 58 ans avait déjà vécu une expérience dans le Golfe avec le club qatari d’Al Rayyan SC (2020-2022).