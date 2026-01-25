Anciens – Layvin Kurzawa va poursuivre sa carrière en Indonésie

Sans club depuis l’été 2025, Layvin Kurzawa va rejouer au football. L’ancien joueur du PSG a en effet signé chez le leader du championnat indonésien, le Persib Bandung.

Après neuf ans sous le maillot du PSG, Layvin Kurzawa avait quitté le club de la capitale libre de tout contrat durant l’été 2024. Malgré une fin d’aventure compliquée chez les Rouge & Bleu, le latéral gauche avait des sollicitations. Il choisira de s’engager avec Boavista durant l’été 2024. Au Portugal, dans un club en difficulté financière, il ne jouera que quatre rencontres, encore gêné par des blessures. Seulement un an après son arrivée, il quittait déjà le club lusitanien. Sans club depuis l’été 2025, Layvin Kurzawa va enfin rejouer au football.

A lire aussi : PSG – L’hommage de Layvin Kurzawa à Luis Enrique

Un contrat jusqu’à la fin de la saison

Ce dimanche, le Persib Bandung, premier du championnat indonésien, a officialisé l’arrivée de l’ancien numéro 20 du PSG. Ce dernier a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. En Indonésie, il portera le numéro 3 et espèrera relancer sa carrière, lui qui a été souvent blessé au cours de sa carrière. C’est le deuxième ancien joueur du PSG qui rejoint un club inattendu cette saison, après David Luiz et sa signature à Paphos, à Chypre.