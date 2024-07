En fin de contrat le 30 juin dernier avec le PSG, Ethan Mbappé n’a pas tardé à trouver un nouveau club. Et le Titi évoluera au LOSC pour les trois prochaines saisons.

Alors que son grand frère, Kylian Mbappé, a préféré quitter le pays après neuf saisons en Ligue 1, Ethan Mbappé, également en fin de contrat, a décidé de poursuivre sa carrière dans le championnat de France. Le milieu de 17 ans a rapidement trouvé une nouvelle équipe.

Ethan Mbappé au LOSC jusqu’en 2027

Après avoir passé avec succès sa visite médicale ces dernières heures, le Titi va évoluer du côté du LOSC. Les Dogues ont officialisé la nouvelle ce jeudi en fin d’après-midi. Ethan Mbappé a signé son premier contrat professionnel avec le quatrième de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Il a paraphé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2027. L’international U19 français aura disputé 5 matches avec les professionnels (trois en Ligue 1 et deux en Coupe de France) et a évolué au PSG depuis la section U13.

Sur le site officiel du LOSC, Ethan Mbappé s’est exprimé sur cette signature : « Je suis très content de rejoindre le LOSC. Je suis impatient de débuter cette aventure et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff, ainsi que les supporters. Pour moi, à mon âge, rester en France était la meilleure option pour progresser. Je pense que le LOSC était le meilleur projet. C’est un club qui fait partie des meilleurs en France. C’est une vraie fierté de pouvoir jouer ici. » De son côté, le président du LOSC, Olivier Létang, a partagé sa joie après l’arrivée du jeune milieu de terrain : « Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC, dans le Nord, à Lille. La stratégie du club, et plus que jamais avec l’arrivée de Bruno Genesio, repose en partie et avec succès sur le développement et l’intégration de jeunes talents prometteurs. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau. Je tiens d’ailleurs à remercier Ethan et sa famille de la confiance qu’ils nous ont accordée alors qu’ils avaient de nombreuses autres sollicitations. C’est une marque de reconnaissance du bon travail effectué ces dernières années par les staffs du LOSC. » À Lille, Ethan Mbappé portera le numéro 29 et pourrait disputer dès août le troisième tour préliminaire de Ligue des champions avec sa nouvelle formation.