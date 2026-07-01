Anciens – Le titi Alec Georgen fait son retour en Ligue 1

Formé au PSG et après un début de carrière compliqué, Alec Georgen va enfin retrouver l’élite. Le défenseur a signé au FC Lorient.

Formé au Paris Saint-Germain, génération 1998, Alec Georgen faisait partie des grands espoirs rouge et bleu. Certains parlaient même de lui comme le futur de l’Équipe de France à son poste, tant il impressionnait chez les jeunes. Malheureusement, le gap du monde pro a été difficile à passer pour le joueur âgé aujourd’hui de 27 ans. Mais après un passage réussi à Concarneau, puis deux ans comme titulaire à Dunkerque en Ligue 2, il va de nouveau évoluer en Ligue 1 en 2026-2027.

À lire aussi : Le PSG a essayé jusqu’au bout pour Aymen Assab

Alec Georgen signe au FC Lorient pour les trois prochaines saisons

Le latéral droit a ainsi signé un contrat de trois ans avec le FC Lorient. Le club breton a officialisé la chose via un communiqué : « Alec Georgen est Lorientais. Le latéral de 27 ans s’engage pour trois saisons avec le FC Lorient et portera le numéro 2 sous les couleurs tango et noir . Bienvenue chez les Merlus Alec ! », peut-on notamment lire sur ce communiqué.

Alec Georgen est Lorientais ! 🐟



Le latéral de 27 ans s'engage pour trois saisons avec le FC Lorient et portera le numéro 2 sous les couleurs tango et noir.



Bienvenue chez les Merlus Alec ! — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 30, 2026

Une nouvelle qui fait plaisir pour celui qui a connu toutes les catégories de jeunes en Équipe de France jusqu’au U19. À 27 ans, il lui reste, en outre, quelques belles années et le projet lorientais, qui a fini 10e la saison passée, s’annonce très intéressant pour lui.