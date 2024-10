Anciens – Leonardo donne de ses nouvelles

Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo a décidé de prendre du recul sur sa carrière de dirigeant mais ne compte pas quitter le monde du football.

À l’été 2022, le PSG avait décidé de se séparer de son directeur sportif de l’époque Leonardo et de le remplacer par Luis Campos. Après un premier passage réussi entre 2011 et 2013, l’ancien joueur Parisien était revenu aux affaires de 2019 à 2022. Mais cette deuxième aventure dans ce rôle de directeur sportif des Rouge & Bleu a connu moins de succès. Depuis, le Brésilien de 55 ans se fait discret dans les médias et n’a pas retrouvé de poste.

Leonardo ne se voit plus dans le rôle de directeur sportif

Présent lors du Festival du Sport organisé en Italie, Leonardo s’est exprimé devant les médias et a donné de ses nouvelles. Il a également été questionné sur son futur. « Ecoutez, je suis bien chez moi. Je n’ai pas l’intention de revenir au football comme avant. Je ne pense pas que je serai entraîneur, cela fait tellement longtemps que je ne l’ai pas fait, c’est clair. Ensuite, concernant le rôle de directeur sportif, je ne pense pas que je reviendrai non plus. J’ai décidé que quand j’ai fini au PSG que je prendrais un autre chemin. Le football est ma vie, mon futur sera lié au football mais d’une manière différente. Le football change, les propriétaires, les dirigeants, les joueurs et les entraîneurs. Quand je dis que je ne serai plus directeur sportif, c’est parce que je suis peut-être un directeur sportif de manière classique, peut-être, que je me vois dans ce nouveau football d’une manière différente. Le temps le dira un peu plus tard. Le football évolue », a déclaré l’ancien dirigeant du PSG, dans des propos rapportés par Foot Mercato.