Anciens : Les coachs du PSG à la recherche d’un banc

Alors que le mercato estival approche, une valse des coachs devrait démarrer en Europe. Parmi ceux-là, trois protagonistes sont des anciens du PSG : Thiago Motta, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino.

L’histoire récente du Paris Saint-Germain a fait passer de nombreux techniciens sur le banc Rouge & Bleu. Après leur passage sous les cieux parisiens, tous ont sur faire leur preuve avec de bons résultats. Cependant, leur destin devrait prendre une autre tournure au cours de cet été 2024. Le premier d’entre eux et dossier le plus récent dans l’actualité : Mauricio Pochettino. Après une saison mouvementée qui a mal commencée mais se termine sur une bonne dynamique et une deuxième partie de saison encourageante à la tête des Blues de Chelsea, le coach argentin se retrouve sur le marché dans l’attente d’un nouveau challenge. Les dirigeants du club londonien et l’ancien technicien du PSG ont annoncé d’un commun accord résilier le contrat courant.

Le second quitte lui son club sur une mauvaise note. Après avoir passé deux ans et demi sur le banc du PSG, Thomas Tuchel a rejoint Chelsea, remporter la Ligue des Champions avec les Blues avant d’atterrir sur le banc du Bayern Munich. Après une saison et demi en Bavière, le technicien allemand est une nouvelle fois limogé en ayant annoncé son départ au début de l’année 2024. En ce sens, Thomas Tuchel se retrouve aujourd’hui sur le marché pour ce mercato estival 2024 et des rumeurs lui prêtant un retour à Chelsea pour prendre la place Mauricio Pochettino pointent déjà le bout de leur nez.

Le troisième et dernier récent coach du PSG qui voit son nom dans la rubrique mercato ces dernières semaines : Thiago Motta. Si l’Italien n’a pas été sur le banc au Parc des Princes, sa carrière de coach a tout de même débuté en Rouge & Bleu à la tête des U19. Depuis, l’ancien milieu de terrain du club de la capitale a roulé sa bosse en Série A sur les bancs du Genoa, de la Spezia, et aujourd’hui de Bologne. Avec les Rossoblù, Thiago Motta est parvenu à se hisser sur le podium du championnat d’Italie au coude à coude avec la Juve, se qualifiant ainsi pour la première fois de l’histoire de Bologne en Ligue des Champions. Cependant, l’Italien pourrait s’arrêter sur ce succès et rejoindre la Juventus Turin dès la saison prochaine. C’est en tous cas dans ce sens que vont toutes les dernières informations au sujet de l’avenir de Thiago Motta.