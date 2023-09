Anciens – L’OL en passe de se séparer de Laurent Blanc

En poste à l’OL depuis octobre 2022, Laurent Blanc va déjà faire ses valises. Son remerciement serait désormais très proche.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL rencontre de grosses difficultés depuis l’entame de l’exercice version 2023-2024. Après quatre journée de Ligue 1, les Rhodaniens pointent ainsi à une triste et morne 18e position. Un statut de lanterne rouge qui va, par voie de conséquence, coûter sa place à un certain Laurent Blanc. Le Cévenol, passé par la case PSG entre 2013 et 2016, sera évincé dans les toutes prochaines heures. Les différentes sources s’accordent toutes sur ce point.

Laurent Blanc n'est plus le coach de l'OL ! 🚨



La direction du club se sépare du technicien français, un an après son arrivée chez les Gones ❌ pic.twitter.com/kQUceUDvok — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 11, 2023

Un dernier match face au PSG

En effet, que ce soit L’Équipe, RMC ou Canal+, tous annoncent en cœur la même chose : Laurent Blanc a été mis à pied. C’est Jérémie Bréchet, en charge des U19 du club normalement, qui l’a suppléé à l’entraînement du jour. L’officialisation de son départ ne devrait donc plus tarder désormais. Le revers cinglant concédé face au Paris Saint-Germain sera bel et bien la dernière apparition de Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais…