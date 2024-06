Véritable légende du PSG, la carrière de Mamadou Sakho n’est toujours pas terminée. A 34 ans, le défenseur central français s’apprête à démarrer une nouvelle aventure en Europe, dans un championnat pour le moins surprenant.

Après avoir été formé au PSG, Mamadou Sakho y a évolué en tant que professionnel de 2007 à 2013, inscrivant son nom dans la légende Rouge & Bleu en devenant le capitaine le plus jeune de l’histoire du club de la capitale, en étant un jeune titi de 17 ans à l’époque. Par la suite, le Français a rejoint la Premier League et plus précisément Jürgen Klopp à Liverpool, avant d’atterrir à Crystal Palace en prêt, puis sous contrat. Plus récemment, Mamadou Sakho a retrouvé le championnat de France en s’engageant avec le MHSC. L’aventure de l’Hérault s’étendra de juillet 2021 à la fin du mois d’octobre 2023. Après une altercation avec son coach, Michel Der Zakarian, l’ancien parisien résilie son contrat d’un commun accord avec sa direction. Sans club depuis, le natif du 18e arrondissement de la capitale a retrouvé un projet pour le moins surprenant. En effet, selon les dernières informations d’RMC Sport, Mamadou Sakho devrait s’engager avec le Torpedo Kutaisi, actuel deuxième du championnat géorgien. Une aventure originale qui démarre dans le cadre d’un contrat d’une saison plus une en option.

Pour convaincre l’ex-international français, le Torpedo Kutaisi a offert à Mamadou Sakho des conditions et un cadre rarement offerts à un joueur du championnat géorgien (salaire attractif, cadre familial). Par ailleurs, et toujours selon nos confrères d’RMC Sport, le club géorgien entraîné par l’Ecossais Steve Kean permettra à son nouveau joueur « d’entreprendre dans différents secteurs d’activités« , comme il est prévu dans son contrat.