Anciens – Marco Verratti s’engage dans un nouveau club au Qatar

Après deux saisons du côté d’Al-Arabi, au Qatar, l’ancien joueur du PSG, Marco Verratti, reste dans le même championnat en s’engageant avec Al-Duhail.

Marco Verratti reste au Qatar. Deux ans après son départ du PSG pour rejoindre Al-Arabi, l’international italien était à la recherche d’un nouveau club après la fin de son contrat. Et le milieu de 32 ans a trouvé un nouveau club dans le championnat qatari. En effet, le club d’Al-Duhail a officialisé le recrutement du champion d’Europe italien, sans préciser la durée du contrat. « Al Duhail a conclu un accord avec le milieu de terrain italien Marco Verratti pour qu’il rejoigne l’équipe première en provenance d’Al Arabi, ce qui représente un renfort de poids pour l’équipe avant le début de la nouvelle saison. Verratti, 32 ans, est l’un des noms les plus importants du milieu de terrain en raison de sa vaste expérience acquise au cours de sa carrière professionnelle, puisqu’il a déjà joué pour Pescara en Italie et pour le Paris Saint-Germain en France, en plus de sa participation internationale avec l’équipe nationale italienne dans toutes les catégories jusqu’à l’équipe première », précise le club qatari dans son communiqué. En deux saisons à Al-Arabi, Marco Verratti avait pris part à 45 matches pour 5 buts marqués.