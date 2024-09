Anciens – Mauricio Pochettino a retrouvé un banc

Entraîneur du PSG pendant un an et demi, Mauricio Pochettino avait ensuite rejoint Chelsea. Il ne sera resté qu’un an sur le banc du club anglais. Sans club depuis mai 2024, l’ancien défenseur central a retrouvé un banc.

Mauricio Pochettino aura fait deux passages au PSG. La première fois en tant que joueur entre janvier 2001 et juin 2003 (95 matches, six buts), puis en tant qu’entraîneur de janvier 2021 à juillet 2022 avec 84 matches dirigés (55 victoires, 15 nuls et 14 défaites). Il aura remporté trois trophées avec les Rouge & Bleu, le Trophée des Champions 2020 contre Marseille, la Coupe de France 2021 et la Ligue 1 en 2022.

A voir aussi : Pochettino et le rôle « ingrat » d’entraîneur du PSG



Nouveau sélectionneur des USA

Après son passage au PSG, il va attendre presque un an pour retrouver un banc, celui de Chelsea. Mais cette expérience ne durera qu’une seule saison (2023-2024) pour l’entraîneur argentin, qui payera la mauvaise saison du club londonien achevée à la sixième place de la Premier League. Sans club depuis mai, Mauricio Pochettino a retrouvé un banc. Et pour la première fois de sa carrière, ce sera une sélection nationale. En effet, il a été désigné comme le nouveau sélectionneur des États-Unis. « L’énergie, la passion et la soif de réaliser quelque chose de vraiment historique m’ont convaincu. L’opportunité de diriger l’équipe nationale masculine des États-Unis, devant des fans tout aussi passionnés que les joueurs, est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Je vois un groupe de joueurs pleins de talent et de potentiel et, ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière« , a réagi l’ancien coach du PSG après sa signature.