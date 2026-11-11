Pochettino

Anciens – Mauricio Pochettino, prochain entraîneur de Manchester United ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum11 novembre 2026

Ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino devrait retrouver un banc en club. Actuellement sélectionneur des États-Unis, le technicien argentin serait le grand favori pour prendre les commandes de Manchester United.

Actuellement sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino serait proche retrouver un banc en club. Après une expérience mitigée sur le banc de Chelsea, marquée par un bilan de 26 victoires, 11 nuls et 14 défaites en 51 matchs, l’ancien entraîneur du PSG devrait retrouver la Premier League.

Son passage au PSG, la MNM, le sacre en C1… Pochettino se confie

Un accord proche d’être finalisé

Après des expériences à Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019) et Chelsea (2023-2024), l’entraîneur argentin de 54 ans pourrait diriger Manchester United. En grande difficulté chez les Red Devils, Michael Carrick est proche de la sortie. Selon les dernières informations de The Athletic, la direction anglaise est en train de finaliser un accord avec l’ancien coach des Rouge & Bleu en cas de licenciement de Michael Carrick. Mauricio Pochettino est donc, à l’heure actuelle, le grand favori pour occuper le poste d’entraîneur de Manchester United.

Mais le board des Red Devils devra débourser environ 10 M€ pour libérer son futur coach de ses fonctions de sélectionneur des États-Unis. Pour rappel, après un match nul miraculeux face à Aston Villa (4-4), Manchester United occupe la 18e place de Premier League.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum11 novembre 2026

Articles similaires

Féminines PSG

UWCL – Première défaite pour les Féminines du PSG en Ligue des champions

11 novembre 2026
Longoni

Le PSG communique sur la blessure d’Alessandro Longoni

11 novembre 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

10 novembre 2026
Alessandro Longoni

Alessandro Longoni doit déclarer forfait avec l’Italie U19

10 novembre 2026
Bouton retour en haut de la page