Anciens – Mauricio Pochettino, prochain entraîneur de Manchester United ?

Ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino devrait retrouver un banc en club. Actuellement sélectionneur des États-Unis, le technicien argentin serait le grand favori pour prendre les commandes de Manchester United.

Actuellement sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino serait proche retrouver un banc en club. Après une expérience mitigée sur le banc de Chelsea, marquée par un bilan de 26 victoires, 11 nuls et 14 défaites en 51 matchs, l’ancien entraîneur du PSG devrait retrouver la Premier League.

Un accord proche d’être finalisé

Après des expériences à Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019) et Chelsea (2023-2024), l’entraîneur argentin de 54 ans pourrait diriger Manchester United. En grande difficulté chez les Red Devils, Michael Carrick est proche de la sortie. Selon les dernières informations de The Athletic, la direction anglaise est en train de finaliser un accord avec l’ancien coach des Rouge & Bleu en cas de licenciement de Michael Carrick. Mauricio Pochettino est donc, à l’heure actuelle, le grand favori pour occuper le poste d’entraîneur de Manchester United.

Mais le board des Red Devils devra débourser environ 10 M€ pour libérer son futur coach de ses fonctions de sélectionneur des États-Unis. Pour rappel, après un match nul miraculeux face à Aston Villa (4-4), Manchester United occupe la 18e place de Premier League.

Manchester United are finalising a deal for Mauricio Pochettino to become their next head coach, if an ultimate decision is taken to relieve Michael Carrick of his duties. The Athletic reported on Monday that United were expected to let Carrick go, with his side in the Premier League relegation zone. Exclusive story free to read from @David_Ornstein, @AdamCrafton_ and @lauriewhitwell here ⬇️ 🔗 https://t.co/Qmb56i5EiJ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2026