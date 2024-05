Arrivé l’été dernier sur le banc de Chelsea, l’ancien coach du PSG, Mauricio Pochettino, quitte déjà le club londonien après une saison jugée décevante.

Après avoir quitté le PSG à l’été 2022, Mauricio Pochettino a attendu un an avant de reprendre du service. L’été dernier, le coach argentin avait pris la tête de Chelsea avec de grandes ambitions. Le propriétaire du club, Todd Boehly, avait réalisé un mercato XXL pour permettre à la formation londonienne d’être compétitive dans toutes les compétitions. Mais, l’ancien coach du PSG a déçu sur le banc des Blues.

Un intérêt du Bayern Munich et de Manchester United pour Pochettino

Et ce mardi, d’un commun accord, les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration, alors que le technicien de 52 ans était encore sous contrat jusqu’en 2025, avec une année supplémentaire en option. « Le Chelsea FC peut confirmer que le Club et Mauricio Pochettino ont convenu d’un commun accord de se séparer », a déclaré la formation anglaise dans un communiqué. En 51 rencontres dirigées, l’ancien coach de Tottenham possède un bilan de 26 victoires, 11 nuls et 14 défaites. Malgré une fin de saison en boulet de canon qui a permis à Chelsea de terminer à la 6e place de Premier League (qualificative pour la Ligue Europa Conférence), en plus d’une demi-finale de FA Cup et d’une finale perdue en Coupe de la Ligue anglaise, Mauricio Pochettino quitte ses fonctions seulement un an après son arrivée.

Le technicien argentin n’a jamais réussi à prendre la pleine mesure de son effectif malgré l’excellente saison de Cole Palmer (27 buts et 15 passes décisives) et les recrutements massifs de l’été dernier avec Moisés Caicedo (116M€), Roméo Lavia (62M€) ou encore Axel Disasi (45M€). Reste désormais à savoir si Mauricio Pochettino rebondira rapidement. Des sources allemandes ont récemment annoncé un intérêt du Bayern Munich, afin de remplacer un autre ancien Parisien, Thomas Tuchel. Manchester United serait aussi intéressé.