Formé au PSG, Moussa Diaby a décidé de quitter Aston Villa une année seulement après son arrivée pour vivre une nouvelle aventure en Arabie saoudite.

Moussa Diaby va connaître un nouveau club dans sa carrière. Après le PSG, Crotone (prêt d’un an en 2018), le Bayer Leverkusen et Aston Villa, l’ailier de 25 ans s’envole du côté de l’Arabie saoudite. Comme attendu depuis quelques jours, l’international français s’est engagé pour cinq ans avec le club saoudien d’Al-Ittihad. Une année après son arrivée en Premier League contre un chèque de 55M€ en provenance du Bayer Leverkusen, le Titi du PSG quitte déjà l’Aston Villa d’Unaï Emery (54 matchs disputés, 10 buts et 9 passes décisives), qui avait obtenu sa qualification pour la Ligue des champions. Al-Ittihad a dépensé la somme de 60M€, bonus compris, pour s’attacher les services de Moussa Diaby, qui retrouvera ses compatriotes N’Golo Kanté et Karim Benzema. Pour rappel, l’ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc, a été nommé nouveau coach du club il y a quelque semaines.

الرحلة MD1927

في طريقها إلى الوجهة النهائية – على متنها نمر جديد 🐅 pic.twitter.com/W6VcwCcZ84 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2024