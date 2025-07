Anciens : Neymar le répète et insiste, sa meilleure forme était au PSG

Pour annoncer sa prolongation de contrat avec Santos, Neymar a organisé une conférence de presse. A l’occasion de celle-ci, la légende brésilienne a été interrogé sur son niveau tout au long de sa carrière.

La question fait souvent débat dans le monde du football : quel a été le meilleur niveau de Neymar tout au long de sa carrière ? Le principal intéressé a son avis sur la question et a une nouvelle fois évoqué son passage au PSG pour répondre à une question, à l’occasion de sa conférence de presse pour annoncer sa prolongation de contrat avec Santos jusqu’à la fin de l’année 2025 : « Mon prime ? J’en ai eu plusieurs non ? (sourire) Il y en a eu un avec Santos déjà, puis à Barcelone. Mais j’étais vraiment au sommet, quand je jouais au Paris Saint-Germain. Je pense en 2017, 2018, et 2019. Et même en 2020, quand nous sommes arrivés en finale de Ligue des Champions. Je pense que pendant ces quatre années, j’étais vraiment imbattable, mais malheureusement, j’ai été stoppé à cause de blessures qui font partie de la carrière d’un athlète. En tous cas c’est pendant ces quatre années que j’étais le mieux pour jouer au foot« .