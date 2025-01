Anciens – Neymar proche d’un retour à Santos ?

Neymar, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain à Al-Hilal, devrait faire son grand retour dans son club formateur, Santos. Un accord est proche entre toutes les parties.

Après six ans au PSG, Neymar avait rejoint le championnat saoudien et Al-Hilal contre 90 millions d’euros durant l’été 2023. Mais cela ne s’est pas passé comme il le souhaitait en Arabie saoudite. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en octobre 2023, il avait manqué un an de compétition. De retour sur les terrains en octobre 2024, il s’est de nouveau blessé, cette fois-ci aux ischios-jambiers. Depuis son arrivée en 2023, l’international brésilien n’a joué que sept matches avec Al-Hilal (un but).

Un retour au Brésil douze ans après

Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, l’ancien du PSG ne devrait pas rejouer avec le club saoudien. Selon les informations de L’Equipe, Neymar devrait faire son retour dans son club formateur, Santos. « L’international brésilien et son père devraient intégrer un fonds d’investissement pour entrer au capital de Santos. Avant d’y revenir en tant que joueur », avance le quotidien sportif. Un montage qui permet aux Brésiliens de pouvoir offrir des conditions financières plus intéressantes à Neymar, et ainsi favoriser la libération de ses cinq derniers mois de contrat, et donc de salaire, avec Al-Hilal. Il retrouvait ainsi son pays natal douze ans après l’avoir quitté pour le FC Barcelone. « Toutes les sources interrogées se montraient très optimistes ces dernières heures. »