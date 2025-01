Anciens – Neymar résilie son contrat avec Al-Hilal

Lors du mercato estival 2023, Neymar a quitté le PSG pour Al-Hilal contre 90 millions d’euros. Un an et demi après et seulement sept petits matches, le Brésilien a résilié son contrat avec le club saoudien.

Après six ans au PSG, Neymar avait rejoint Al-Hilal contre un chèque de 90 millions d’euros. L’international brésilien avait signé un contrat de deux ans avec l’équipe saoudienne. Mais en raison d’une grave blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant un an et d’une déchirure à l’ischio-jambier droit quelques semaines après son retour à la compétition, l’ancien du FC Barcelone n’aura joué que sept matches avec Al-Hilal (un but, deux passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, Neymar a trouvé un accord avec son club pour résilier son contrat.

Un retour à Santos attendu

L’ancien numéro 10 du PSG est officiellement sans club. Mais il ne le restera pas pour longtemps. Depuis plusieurs jours, on évoque un retour dans son club formateur, Santos. 12 ans après avoir quitté son pays natal pour lancer sa carrière en Europe au FC Barcelone, l’international brésilien va donc retrouver le championnat brésilien. Pour cela, il aurait consenti à d’énormes efforts financiers. L’officialisation ne devrait plus trop tarder.