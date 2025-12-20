Anciens PSG – À 41 ans, Thiago Silva retrouve l’Europe

Légende du PSG, Thiago Silva n’en a pas fini avec le football. À 41 ans, le défenseur central va retrouver l’Europe. Il a en effet signé au FC Porto.

Après huit ans sous le maillot du PSG, Thiago Silva avait rejoint Chelsea libre de tout contrat durant l’été 2020. En Angleterre, il jouera quatre saisons, remportant notamment la Ligue des champions, avant de retrouver le Brésil et son club formateur de Fluminense. Performant dans son pays natal, il a mis fin à son contrat il y a quelques jours. Souhaitant se rapprocher de sa famille qui vit en Angleterre, il voulait revenir en Europe et c’est désormais chose faite.

Un contrat de six mois plus une année en option

Ce samedi après-midi, la légende du PSG a en effet été officialisée par le FC Porto. O Monstro a en effet signé un contrat de six mois avec le club portugais. Il y a également une option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2027 dans son contrat. Thiago Silva retrouve un club dans lequel il avait signé en 2005 et où il avait joué 14 matches avec l’équipe B. En revenant en Europe, il espère pouvoir retrouver la sélection brésilienne et participer à la Coupe du monde 2026, l’un de ses derniers rêves avant de dire au revoir au football.