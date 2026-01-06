Anciens PSG – El Chadaille Bitshiabu de retour en Ligue 1 ?

Formé au PSG, El Chadaille Bitshiabu a quitté le club de la capitale à l’été 2023 pour rejoindre Leipzig. Le défenseur central pourrait faire son retour en Ligue 1 cet hiver.

El Chadaille Bitshiabu était l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Le défenseur central (20 ans, 1m96) a fait ses débuts en professionnel avec les Rouge & Bleu en fin d’année 2021, cinq mois après avoir signé son premier contrat professionnel. Pendant deux ans, il jouera 19 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu. Afin d’avoir plus de temps de jeu, il décide de quitter son club formateur pour rejoindre le RB Leipzig durant l’été 2023. Mais en Allemagne, il est souvent stoppé par les blessures. Il n’a joué que 39 matches toutes compétitions confondues depuis deux ans et demi. Cette saison, il n’a par exemple fait que cinq apparitions. Il pourrait quitter Leipzig lors de ce mois de janvier.

Manchester United et le Bayer Leverkusen aussi sur les rangs

Selon les informations de L’Equipe, le titi du PSG pourrait faire son retour en Ligue 1. En effet, Monaco et Lyon s’intéresseraient à lui. Les deux clubs songeraient à formuler une offre de prêt sans option d’achat au RB Leipzig. Le quotidien sportif explique que les deux équipes françaises ne sont pas seules sur le dossier puisque Manchester United et le Bayer Leverkusen aimeraient aussi se l’offrir. Ils pourraient formuler une offre de prêt avec option d’achat à Leipzig, conclut L’Equipe. Autre titi parisien qui fait officiellement son retour en Ligue 1, Timothée Pembélé. Le latéral droit retrouve Le Havre, où il a été prêté par Sunderland sans option d’achat pour les six prochains mois. Il avait déjà porté le maillot havrais la saison dernière (21 matches toutes compétitions confondues, un but), lui qui avait déjà été prêté par le club anglais, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2028.