Anciens PSG – Jérémy Menez met un terme à sa carrière

Buteur lors du titre du PSG en 2013, l’ailier français, Jérémy Ménez, a mis un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 37 ans.

Il aura marqué le début de l’ère QSI. En marquant le seul but du match sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en mai 2013 (0-1), Jérémy Menez avait offert le titre de champion au PSG, pour la première fois depuis 1994. Depuis la fin de son expérience à Paris en 2014 (108 matches disputés, 18 buts), l’ex-international français a enchaîné les aventures en France (Girondins de Bordeaux, Paris FC), en Italie (AC Milan, Reggina 1914, SSC Bari), en Turquie (Antalyaspor) et au Mexique (Club America). Sans club depuis mars 2024 et un contrat résilié à Bari, Jérémy Menez a décidé de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 37 ans.

⚽️Le but signé Jérémy Menez qui offre le titre de champion de France au PSG, le 12 mai 2013 (1-0 vs OL) 😍 pic.twitter.com/pduHYeko9k — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) May 12, 2017

« On va se pencher sur le futur, mais toujours dans le foot »

Dans un entretien à la chaîne Youtube « La Zone », l’ancien Parisien a expliqué ce choix et a donné des indications sur son futur : « Jouer c’est fini. J’arrête. Maintenant, on va se pencher sur le futur, mais toujours dans le foot, pourquoi pas avec les jeunes ou dans un staff. J’avais mes enfants ici (à Paris), donc c’est vrai que je n’avais plus trop l’envie de continuer à jouer, et je pense que jouer, sans avoir trop cette envie, ce n’est pas non plus respectueux par rapport à un club, donc j’ai préféré arrêter, et me concentrer sur le futur. Tout tranquillement. » Recruté par le PSG en juillet 2011, Jérémy Menez aura remporté deux championnats de France (2013, 2014) et une Coupe de la Ligue (2014) avec les Rouge & Bleu. Il aura également connu 23 sélections avec l’équipe de France (2 buts).