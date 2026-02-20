Anciens PSG – Neymar à la retraite à la fin de l’année ?

De retour à Santos depuis un an, Neymar espère pouvoir participer à la Coupe du monde. L’ancien joueur du PSG a également évoqué une possible retraite à la fin de son contrat à Santos.

Arrivé au PSG durant l’été 2017, Neymar a malheureusement eu une aventure parisienne gâchée par les blessures. Il quittera le club de la capitale en 2023 pour rejoindre Al-Hilal. En Arabie saoudite, il ne jouera que sept matches en un an et demi, encore plombé par les blessures. Depuis janvier 2025, il est retourné dans son club formateur, Santos. Encore touché par des blessures au Brésil, Neymar espère être épargné par son corps pour pouvoir participer à la Coupe du monde 2026 avant d’évoquer une possible date pour sa retraite.

« Si ça se trouve en décembre, je vais prendre ma retraite »

« Cette année est très importante non seulement avec Santos mais aussi avec le Brésil. Il y a la Coupe du monde, c’est un énorme défi pour moi. Je voulais jouer cette saison totalement à 100 %, donc j’ai manqué quelques matches. Il y a beaucoup de personnes qui disent n’importe quoi sur moi et qui ne connaissent pas mon quotidien. Je suis de retour sans douleur ni peur et je suis très bien rentré lors du dernier match. J’ai encore besoin d’un peu de rythme et je vais encore m’améliorer, explique l’ancien joueur du PSG dans une interview accordée à Cazé TV. Maintenant, je vis année après année. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans le futur. Si ça se trouve, en décembre, je vais prendre ma retraite. On va voir ce que mon cœur décide. Je vis au jour le jour. »