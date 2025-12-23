Anciens PSG – Rafinha prend sa retraite à seulement 32 ans

Joueur du PSG entre 2020 et 2022, Rafinha a joué 39 matches avec le club de la capitale. Le milieu de terrain a annoncé sa retraite à seulement 32 ans.

Rafinha est arrivé au PSG libre de tout contrat durant l’été 2020. Le milieu de terrain aura joué 39 matches en une saison et demie. Prêté lors de la deuxième partie de saison 2021-2022 au Celta Vigo. Il quittera le club de la capitale durant l’été 2022 pour Al-Arabi SC. Il jouera deux ans au sein du club qatari avant de voir son contrat non renouvelé.

39 matches avec le PSG

Libre de tout contrat depuis l’été 2024, Rafinha vient d’annoncer sa retraite sur son compte Instagram. L’ancien joueur du PSG a posté une vidéo annonçant la fin de sa carrière de joueur professionnel en retraçant sa vie dans le football avec les maillots des différents clubs de sa carrière, ceux de la sélection brésilienne, avec qui il a gagné les Jeux Olympiques en 2016 au côté de Marquinhos, et des vidéos de ses exploits. Le capitaine du PSG lui a rendu hommage dans les commentaires de sa vidéo : « Quel honneur d’avoir partagé tant de moments avec toi mon frère, tu es une bête. Félicitations pour cette incroyable carrière. » Au PSG, il a remporté la Ligue 1 en 2022.