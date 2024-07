Anciens PSG – Thomas Meunier fait son retour en Ligue 1

Quatre ans après son départ du PSG, Thomas Meunier va faire son retour en Ligue 1. L’international belge a en effet signé un contrat de deux ans avec Lille.

Auteur d’un bel Euro 2016, Thomas Meunier avait rejoint le PSG dans la foulée. Le latéral belge jouera pendant quatre ans au sein du club de la capitale (128 matches, 13 buts, 22 passes décisives). Sur le terrain, ses performances ont été en dents de scie, alors que ses relations avec les supporters n’ont pas toujours été au beau fixe, notamment pour ses actions hors du terrain, comme lorsqu’il avait liké une publication sur les réseaux sociaux qui vantait un tifo du Stade Vélodrome. En fin de contrat le 30 juin 2020, il n’avait pas prolongé et avait rejoint le Borussia Dortmund.

Lié à Lille jusqu’en juin 2026

En Allemagne, il jouera pendant trois ans et demi, perdant petit à petit sa place de titulaire en raison de blessures récurrentes. Il a terminé sa saison 2023-2024 sous le maillot de Trabzonspor. Mais seulement six mois après son arrivée en Turquie, il résilie son contrat. L’ancien numéro 12 du PSG se lance donc dans une nouvelle aventure en rejoignant Lille pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Pour le site internet du LOSC, il a évoqué son choix de signer dans le Nord. « Je suis très fier de rejoindre le LOSC. J’ai été super bien accueilli. De Belgique et d’ailleurs, j’ai entendu que du bien du club. Donc oui, je suis très content d’être ici. Lille se présentait comme le choix parfait, d’un point de vue sportif et familial. Par sa proximité avec la Belgique, c’est comme si j’étais à la maison. Mon expérience dans les différentes Coupe d’Europe va me permettre d’encadrer les plus jeunes du vestiaire et de faire en sorte qu’ils soient concentrés à 100% sur la réussite sportive du club. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers ainsi que les supporters. »