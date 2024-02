Anciens : Quand Gianluigi Buffon tacle le PSG

Gardien de but du PSG de la saison 2018/2019, Gianluigi Buffon est revenu sur son passage sous les cieux parisiens sur la chaîne YouTube BSMT, en évoquant les échecs du club de la capitale sur la scène européenne.

Avec le maillot du PSG sur les épaules, Gianluigi Bufffon a protégé les cages Rouge & Bleu à 25 reprises au cours de la saison 2018/2019. Si son bilan n’est pas resté dans les mémoires des supporters parisiens, sa bourde face à Manchester United en Ligue des Champions l’est davantage. Cependant, sur la chaîne YouTube BSMT, le joueur le plus capé de l’histoire de la Squadra Azzura avec 176 sélections a accordé un entretien dans lequel il revient sur la qualité de l’effectif Rouge & Bleu à son époque : « Selon moi, j’y ai vu des joueurs d’une qualité inimaginable. À la Juve, je pensais que nous étions les meilleurs du monde, puis j’ai vu tous ces joueurs ensemble à Paris : Neymar, Mbappé, Verratti ou encore Marquinhos et Thiago Silva … Si nous les avions transférés à Turin, on aurait gagné quatre fois la Ligue des Champions d’affilée« . Si la qualité des joueurs du Paris Saint-Germain n’est donc pas la raison des échecs du club de la capitale en C1, Gianluigi Buffon pointe du doigt le problème selon lui.

« À chaque fois, je me demandais : Comment se fait-il qu’ils ne gagnent pas la Ligue des Champions là-bas ? Je me disais que c’était incompréhensible, et puis en vivant toute l’année sur place, j’ai compris pourquoi. C’est une dynamique. Quand tu as autant de joueurs d’un certain type (sous-entendu ; des joueurs de cette qualité), ça peut devenir compliqué d’installer une bonne ambiance, un climat sympa« , a déclaré l’ancien portier de la Juventus Turin, toujours sur la chaîne YouTube BSMT.