Anciens : Rafinha se livre sur le PSG version Mbappé, Neymar et Messi !

Ancien joueur du PSG de 2020 à 2022, Rafinha s’est confié sur son passage sous les cieux parisiens en évoquant notamment les individualités qui composaient le vestiaire à son époque.

Lors de la période COVID, le PSG a recruté Rafinha libre de tout contrat après son passage au FC Barcelone. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, le Brésilien aura disputé 39 rencontres en deux saisons toutes compétitions confondues. A 32 ans, l’ancien parisien est aujourd’hui sans club, et en a profité pour participer au podcast brésilien Charla Podcast. A cette occasion, Rafinha s’est livré sur son sentiment à cette époque : « Pendant la pré-saison, lors du premier entraînement où tout le monde était présent, j’ai dit : ‘C’est impossible que ça marche’. Commençons par le gardien : Keylor Navas ou Donnarumma. Celui qui ne jouera pas sera furieux. Il y aura des disputes, des discussions avec l’entraîneur. En défense : Marquinhos, titulaire, personne ne le remplacera, Kimpembe, idole du PSG, et Sergio Ramos. Les trois meilleurs latéraux pour chacun. En attaque, Di María, Mbappé, Neymar et Messi. Qui tu enlèves ? Di María, pour son poids au sein de l’équipe, et même là, ce n’est pas un joueur qu’on peut enlever. Ça ne peut pas marcher. Pour un entraîneur, c’est impossible. C’était la meilleure équipe du monde en termes de joueurs, de noms, mais en même temps, difficile à gérer. (…) Je ne jouais pas, alors je regardais« .