Anciens – Sarabia : « Fabian Ruiz mérite toutes ces reconnaissances »

Joueur du PSG entre 2019 et 2023, le milieu offensif espagnol, Pablo Sarabia, est revenu sur son aventure au PSG et la victoire parisienne en Ligue des champions.

Ancien joueur du PSG entre 2019 et 2023, Pablo Sarabia a décidé de vivre sa première expérience hors de l’Europe cet été. Après deux ans à Wolverhampton en Premier League, l’international espagnol a pris la direction du Qatar où il évolue au club d’Al-Arabi SC. Dans une interview à Foot Mercato, le joueur de 33 ans est revenu sur son expérience au PSG et a exprimé sa joie après la victoire des Rouge & Bleu en Ligue des champions. L’ancien du PSG a également donné son sentiment sur les importances de Luis Enrique et Fabian Ruiz. Extraits choisis.

Son sentiment après la victoire du PSG en Ligue des champions

« J’étais très heureux, vraiment heureux pour le PSG, parce que quand j’étais là-bas, je me sentais bien. On a essayé de gagner la Ligue des champions, on est arrivé en finale (en 2020), c’était très dur parce qu’on a perdu contre le Bayern Munich. L’année dernière, j’ai parlé avec Luis Enrique, avec le staff et avec les personnes qui travaillent là-bas pour leur montrer que j’étais content qu’ils aient gagné cette Ligue des champions. Ils ont travaillé beaucoup, toujours avec le même objectif. J’étais aussi heureux pour le président (Nasser al-Khelaïfi, ndlr) qui est une magnifique personne. Ils méritaient tous de gagner. »

Son aventure au PSG

« J’étais très heureux là-bas, je suis content de mes moments là-bas parce que j’ai joué avec beaucoup de joueurs qui sont très importants dans le monde de football. J’ai beaucoup d’amis là-bas. Les supporters sont incroyables. J’ai passé de bons moments avec ma femme et ma mère. Tout le monde là-bas. J’ai senti que les supporters étaient vraiment derrière le Paris Saint-Germain. Et c’est pour ça que quand tu es dans un club comme ça, tu vas tout faire pour le club. J’étais très heureux et j’ai gardé plein de souvenirs dans ma tête. J’ai mémorisé les moments que j’ai passés là-bas. »

L’importance de Fabian Ruiz au PSG après ses débuts difficiles

« Il mérite ça parce que je connais Fabian depuis longtemps. Et pour ça, je sais qu’il mérite toutes ces reconnaissances, pas seulement du club ou des supporters, mais de tout le monde. En Espagne aussi, tout le monde méritait de savoir qu’il était très bon. Il mérite toutes les choses qui lui sont arrivées comme la Champions League. Il est un bon ami. Je pense qu’il est une très bonne personne. Et c’est aussi un très bon joueur. »

Comment décrirait-il Luis Enrique en tant qu’entraîneur ?

« Il est une très bonne personne. Il a passé un moment difficile avec sa famille. Il a fait plein de grandes choses dans sa carrière. C’est un entraîneur avec beaucoup de caractère. Il est très intelligent. Il sait lire les matchs et toutes les différentes situations pour gagner. C’est très important pour un entraîneur comme ça. Je pense qu’il a une manière magnifique de construire l’équipe, parce qu’il a une idée, et tous les joueurs qui viennent au PSG, veulent jouer avec cette idée. C’est très important pour le coach, il respecte tous les joueurs et toutes les choses dans la vie d’un groupe. Peu importe les joueurs qu’il a, le plus important, c’est le groupe. Et ce sont pour ces raisons qu’il est un très bon coach. »