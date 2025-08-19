Anciens – Sergio Rico de retour en Europe ?

Un an après avoir quitté le PSG pour rejoindre le Qatar et Al Gharafa, Sergio Rico pourrait faire son retour en Europe. Il serait dans le viseur du Celta Vigo.

Après cinq ans au PSG, Sergio Rico a rejoint le Qatar et le club d’Al Gharafa lors du mercato estival 2024. Le gardien espagnol a retrouvé les terrains après un grave accident qui aurait pu lui quitter la vie. Mais seulement un an après avoir quitté l’Europe, il pourrait déjà la retrouver lors de cette fin de mercato estival 2025.

Un retour possible en Liga

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, l’ancien gardien du PSG serait dans le viseur du Celta Vigo. En effet, si le club espagnol possède Iván Villar Marc Vidal et Ionut Radu dans ses rangs, l’un des deux premiers cités pourraient quitter le club avant la fin du mercato. Le fait que Sergio Rico ait une excellente relation avec Iago Aspas, le capitaine du Celta Vigo, pourrait être un vrai plus dans ce dossier. Mundo Deportivo explique que si Sergio Rico signait au Celta Vigo, il n’arriverait pas en tant que numéro 1. Il devra se battre pour l’obtenir. Mundo Deportivo conclut en expliquant que l’équipe de Liga piste aussi Fernando Pacheco.