Anciens – Thiago Motta nouveau coach de la Juventus

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Thiago Motta a été nommé nouvel entraîneur de la Juventus Turin après son expérience réussie sur le banc de Bologne.

Thiago Motta poursuit son ascension comme entraîneur. Après avoir coaché les U19 du PSG, le Genoa et la Spezia, l’ancien milieu de terrain occupait le banc de Bologne depuis septembre 2022. Et cette saison, l’ex-joueur du PSG a réussi l’exploit de qualifier le club italien en Ligue des champions en terminant la 5e place, devant des formations comme l’AS Roma, la Lazio Rome et le champion d’Italie 2023, le Napoli. Et alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le club de Bologne, Thiago Motta va franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière d’entraîneur.

Thiago Motta sous contrat jusqu’en 2027

En effet, la Juventus a annoncé la signature de l’Italien de 41 pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027. Il remplacera Massimiliano Allegri, limogé par la Vieille Dame il y a quelques semaines. « Je suis vraiment heureux de démarrer cette nouvelle expérience à la tête d’un grand club comme la Juventus. Je remercie les propriétaires du club et la direction à qui j’assure toute mon ambition de garder haut les couleurs de la Juventus et de rendre les supporters heureux », a déclaré Thiago Motta dans un communiqué. L’ancien Parisien aura la lourde tâche de redorer le blason de la Juventus Turin, qui n’a plus gagné le championnat depuis 2020.