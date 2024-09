En fin de contrat avec le PSG en juin dernier, le portier espagnol, Sergio Rico, pourrait trouver un point de chute du côté du Qatar.

À l’intersaison, le PSG a vu cinq de ses joueurs quitter le club à l’issue de leur contrat : Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé. Si le dernier cité avait déjà une idée bien précise de son futur depuis plusieurs mois, les autres n’ont toujours pas trouvé de point de chute. Mais concernant les gardiens de but, Sergio Rico pourrait prochainement trouver un nouveau club.

Sergio Rico en négociations avancées avec Al-Gharafa

De retour en Andalousie avec sa famille après la fin de son aventure à Paris, le portier espagnol se remet progressivement de son grave accident de cheval survenu en mai 2023 et a été accompagné pendant tout l’été d’un coach personnel dans le centre-ville de Séville avec un programme abdo-gainage et travail d’appui, comme l’expliquait Le Parisien dans son édition du jour. S’il attend dans les jours à venir la naissance de sa fille, Sergio Rico devrait prochainement reprendre ses fonctions. En effet, d’après les informations de Relevo, confirmées par Le Parisien, le gardien de 31 ans serait en discussions avancées avec le club qatari d’Al-Gharafa. Le Sévillan finalise les derniers détails de son contrat et devrait prendre la direction du Qatar dans les prochaines heures, rapporte le média espagnol.

Après cinq journées de championnat, Al-Gharafa est quatrième au classement de la Qatar Stars League. La dernière rencontre disputée par Sergio Rico remonte au mois de mai 2022, lorsqu’il portait le maillot de Majorque en prêt. Au sein du club qatari, il retrouvera ses compatriotes Joselu et Rodrigo Moreno.