Anciens – Un rôle au sein de la sélection d’Italie pour Leonardo

Ancien joueur et directeur sportif du PSG, Leonardo occupe désormais une nouvelle fonction au sein de la sélection d’Italie, en plein restructuration après son échec dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Après 2018 et 2022, la sélection d’Italie a vécu un nouveau traumatisme en mars dernier en échouant à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Un véritable échec qui a coûté leur poste au sélectionneur, Gennaro Gattuso, au chef de délégation, Gianluigi Buffon, ainsi qu’au président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina. Désormais, la Squadra Azzurra doit repartir de zéro avec de nouveaux hommes de confiance.

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Leonardo, le bras droit de Paolo Maldini

Pour mener à bien cette mission, la Fédération italienne a décidé de compter sur un ancien Parisien. En effet, Leonardo est nommé au poste de conseiller de la sélection d’Italie. Le Brésilien de 56 ans devient ainsi le bras droit du nouveau directeur technique, Paolo Maldini, comme l’a annoncé le président de la FIGC, Giovanni Malagò, dans un communiqué. « Le président de la FIGC, Giovanni Malagò, a le plaisir d’annoncer que Paolo Maldini a accepté le poste de directeur technique de la Fédération. Il exercera cette fonction aux côtés de Leonardo, qui sera conseiller. Giovanni Malagò nommera également Paolo Maldini président du Club Italia. »

Après avoir occupé à deux reprises le rôle de directeur sportif au PSG (2011-2013 puis 2019-2022), Leonardo a donc trouvé une nouvelle motivation, lui qui avait annoncé, il y a quelques mois, ne plus se voir dans le monde du football.: « Je ne ferai plus jamais le directeur sportif. Plus jamais. Parce qu’honnêtement pour moi, pour être directeur sportif, il me faut un sentiment très fort. Je l’ai eu à Milan et au PSG mais je ne me vois pas le faire dans un autre club. Je ne suis pas venu ici (à Milan) pour me relancer. En a-t-il fini avec le monde du football ? Pour moi c’est pratiquement fini, oui. S’il y a un acheteur comme le Qatar qui pense à un projet glorieux… Pour moi il n’y a que ça: un acheteur avec un projet comme le Qatar. Mais je pense que ça n’arrivera jamais. Je pense que je ne reviendrai plus dans le foot. (…) Je ne me vois pas dans un endroit où je peux me sentir bien pour débattre avec les chauffeurs de taxi, avec vous… Ce n’est pas une histoire de fatigue, mais je dois le sentir. Si je n’ai pas ce truc à la base, je ne peux pas.« , avait-il déclaré en novembre dernier dans un entretien à RMC Sport. L’homme de 56 ans aura donc pour ambition de redonner vie à la sélection d’Italie.

🚨🇮🇹 Leonardo as new Italian National Team advisor, done deal and here we go! 💣🫱🏻‍🫲🏼



Former Paris Saint-Germain and AC Milan director joins Italy project as right hand of new technical director Paolo Maldini. 💥 pic.twitter.com/qBgJt9kKcK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026