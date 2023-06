Anciens – Zlatan Ibrahimovic met un terme à sa carrière

Première grosse star du PSG version QSI, Zlatan Ibrahimovic a mis un terme à sa riche carrière ce dimanche, à l’âge de 41 ans.

L’une des légendes du football ne foulera plus les pelouses. À l’âge de 41 ans, Zlatan Ibrahimovic a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. En fin de contrat avec l’AC Milan, l’ex-international suédois a annoncé la nouvelle, avec une grande émotion, sur la pelouse de San Siro à l’occasion de la dernière journée de Serie A : « J’ai tellement de souvenirs et d’émotions ici, la première fois que je suis venu ici, vous m’avez donné du bonheur. La deuxième fois, l’amour. Et surtout les supporters. Je serai un Milanais pour le reste de ma vie. C’est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. »

Il a essayé de tenir, de résister, de ne montrer aucune faille jusqu’au bout. Mais Zlatan est humain, et il a fini par craquer au moment d’annoncer son adieu à Milan et au football 😢



Ibrahimovic, 3e meilleur buteur de l’histoire du PSG

Sujet à de nombreux pépins physiques ces derniers mois, Zlatan Ibrahimovic a donc décidé de mettre fin à sa carrière. En plus de l’AC Milan, il aura également marqué l’histoire récente du PSG. Arrivé contre 20M€ en provenance du club milanais à l’été 2012, le géant suédois a été la première recrue phare de QSI. En quatre saisons au club, le natif de Malmö aura remporté 4 championnats de France, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions. En 180 matches sous le maillot parisien, il aura marqué un total de 156 buts et délivré 53 passes décisives. Il occupe la troisième place des meilleurs buteurs de l’histoire du club, derrière Kylian Mbappé (211 buts) et Edinson Cavani (200). En conférence de presse, Zlatan Ibrahimovic n’a pas donné plus d’indications sur ses futurs projets : « Pour le moment, je veux prendre le temps de profiter de ce que j’ai fait, de savourer. Il ne faut pas décider trop vite, il y a trop d’émotions aujourd’hui. Je veux me prendre l’été, réfléchir et quand la situation se calmera un peu, on regardera. Entraîneur ou dirigeant, c’est une grande responsabilité. Entraîneur, tu as moins de liberté qu’un joueur de faire ce que tu veux. Mais je ne pense pas que je quitterai le monde du football. » Pour rappel, il y a quelques années, l’ancien Parisien s’était proposé pour devenir directeur sportif des Rouge & Bleu.